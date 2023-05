"Als zij stoppen, kan de natuur zich herstellen en komt het halen van de stikstofdoelen een stuk dichterbij."

Dit is feitelijk onjuist. Het ministerie van Financiën heeft al berekend dat als ALLE veehouders stoppen, in 96% van Nederland, de KRITISCHE depositie waarde NOG STEEDS niet gehaald wordt. Dan zal de natuur dus NIET herstellen. Wat wij ook in Nederlands verband allemaal voor dramatische maatregelen nemen. De buitenlandse depositie stijgt van 34% naar 67%, en de natuur gaat iets langzamer kapot. www.nrc.nl/nieuws/2023/02/10/nieuwe-a... Nederland gaat NOOIT van het slot.

Dat is nog voordat je meeneemt dat als een veehouder in Nederland stopt, er eentje in Duitsland, België of het VK start onder veel soepelere regels, zonder emissie arme stalvloeren, injectie van mest in grasland of stikstofkrakers. Die zullen per kip, varken of koe meer de lucht in slingeren dan wij deden.

Alleen stikstofmaatregelen in Europees verband, waarbij alle landen dramatische maatregelen nemen, maken kans. Ik weet alleen zeker dat die er voorlopig niet komen. Duitsland en de AG van de EU hebben namelijk hun visies gedeeld, dat ze helemaal geen meetbare, kwantitatieve maatregelen zoals KDW`s tegen stikstof ambiëren of eisen. curia.europa.eu/juris/document/docume... Daarmee is die aanpak voorlopig doodverklaard.

We gaan tientallen miljarden verbranden, niets bereiken en dan nog eens tientallen miljarden verbranden. Veehouders verhuizen naar het buitenland waardoor ze niet meer in Nederland belasting betalen, maar erbuiten. Nederland wordt nog afhankelijker van de import van voedsel, en moet daar nog meer voor gaan betalen. De kosten op de lange termijn worden een veelvoud van de tientallen miljarden die nu begroot zijn. Niemand heeft deze structurele kosten berekend of genoemd.

U wordt niet voorgelogen, er wordt botweg gezwegen.