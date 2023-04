Het is een nieuwe techniek, maar voor de rest is het een oude manier van werken, en die heet manipulatie van de werkelijkheid.

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, ook als dat beeld gefabriceerd is, in elkaar geknutseld.

Lang geleden, tijdens de Spaanse Burgeroorlog deed de fotograaf Robert Capa, zo lijkt het nu, precies hetzelfde. Hij maakte een foto van een Republikeinse soldaat, precies op het moment dat deze dodelijk geraakt werd door een kogel. Althans dat was het verhaal.

en.wikipedia.org/wiki/The_Falling_Sol...

Het negatief is nooit boven water gekomen, het staat inmiddels vast dat de foto op een andere plek is genomen dan die welke Capa opgaf, en ook is er keihard bewijs dat de man op de foto niet degene is die als stervende zwaan werd afgebeeld.

Las ooit een artikel -kan het helaas nu niet terugvinden- van een journalist die het desondanks opnam voor Capa met een redenering die ook ten grondslag ligt aan wat AI (Amnesty International) hier doet: ook als die foto geënsceneerd is, hij geeft de werkelijkheid wellicht nog béter weer dan een echte foto zou kunnen.

Dat is wat AI hier et AI wil flikken, de werkelijkheid béter schérper, méér waarheidsgetrouw weergeven dan een echte foto dat zou kunnen doen.

Terwijl wij ons druk maken over wat er in een programma van ON wordt gezegd is dit wat ons dagelijks overkomt, pure, welbewuste manipulatie. We zijn nu zover dat degenen die onze geest wensen te manipuleren er onbeschaamd voor uitkomen dat ze dat doen. Ze zijn er nog trots op ook. Want ze zijn ervan overtuigd dat het volkomen gerechtvaardigd is om de waarheid een handje te helpen. Hün waarheid.

Het is, zoals ik het zie, een leugen waar je naar kijkt, een grove leugen. De redenering is dat die verwijst naar een waarheid die erachter verscholen is, maar dat is iets wat wij als kijker dan maar aan moeten nemen, iets wat niet direct controleerbaar is en dus ook maar achterwege blijft.

Zodat we er snel aan zullen wennen, zo hoopt naar alle waarschijnlijkheid ook AI (Amnesty International) dat we niet verder meer vragen dan de leugen die aan ons wordt opgediend, een gedramatiseerde, geromantiseerde, opgeklopte, aangedikte, verdraaide, omgebogen versie van de waarheid die verder en verder naar de achtergrond glijdt.