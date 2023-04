We hebben de Sprint kwalificatie en aansluitende Sprint race maar even gelaten voor wat het is want in een weekend waarin vier van de vijf onderdelen van de Grand Prix om positie en punten gaan wordt het allemaal een beetje veel van het goeie. Checo vertrok van P2, finishte P1 en Max (P3) was pissig dat ie Leclerc niet voorbij kwam omdat Russell een deuk in z'n Red Bull gemaakt had (foto boven). Een kwart van het stadssprintje werd onder gele vlag verreden omdat Yuki z'n scheurijzer weer eens tegen een muur parkeerde, iets dat Logan Sargeant tijdens de sprint-kwali eveneens deed. Leclerc trouwens ook maar weer eens, maar wel pas nadat ie de pole lap gereden had. Het leek wel een destruction derby maar wat wil je in een stad waar racen meer doet denken aan die dikke achtervolgingsscene uit Ronin dan aan een F1-evenement. De film was beter. Desalniettemin bladeren we toch weer door de legale VPN-gids voor een stream, en zet vooral een paar extra pils koud want in het verleden behaalde resultaten plus een boel groentjes op de baan = een zee van gele en rode vlaggen.

Alternatieve stream