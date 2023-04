Wij zijn vanmiddag aangekomen in Holten, alwaar wij bivakkeren voor HET grote sportevenement voor de jeugd dat morgen los gaat barsten in Almelo en waar onze oudste zoon goud, goud, goud, of een mooie middenklasse positie hoopt te behalen bij het NK schaken.

Maar goed, even on topic blijven voor Joris mij schaakmat zet.

We hebben net even stevig boodschappen gedaan bij de plaatselijke AH en ik kan de hongerlijders in de Ramdstad zeggen; kom hier heen met jullie karretjes, lopend over de Veluwe en de IJsselbrug naar het oosten; de schappen zijn meer dan goed gevuld, al was er bij de zuivel enig gebrek en de paprika Pringles waren ook op. Koekjes sectie was net nog voldoende gevuld.

Bij de plaatselijke keurslagerij echter lokale dreuge worst gehaald en dat is het belangrijkste.