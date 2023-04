Ook vandaag in de Volkskrant, de reden waarom in Nederland 85% van de asielaanvragen gehonoreerd wordt, terwijl het gemiddelde in de EU op 48% ligt, in Frankrijk zelfs op 26%:

"Volgens Van der Burg 'is in de Nederlandse uitvoeringspraktijk een verschuiving zichtbaar van de bewijslast van de asielzoeker in de richting van de overheid'. Oftewel: er is een zwaarder accent komen te liggen bij de immigratiedienst. Die moet aantonen dat ten onrechte asiel wordt gevraagd, in plaats van dat de asielzoeker moet aantonen dat zijn vluchtverhaal aannemelijk is.''

Je kon dat in augustus vorig jaar al voorspellen, toen de nieuwe directeur van de IND, Rhodia Maas, van zich liet horen:

"Asielzoekers krijgen in de toekomst mogelijk vaker het voordeel van de twijfel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat zegt Rhodia Maas, de nieuwe directeur-generaal van de IND in een interview met Trouw''

Die ''toekomst'' kunnen we veranderen in ''nu'', en dat ''mogelijk'' kunnen we gewoon weglaten. En als vervolgalinea op die hierboven mbt Eric vd Burg en de 'uitvoeringspraktijk' staat:

"Daarmee is een meer 'categoriale invulling' ontstaan van het asielrecht, schrijft hij. Dat blijkt uit de cijfers. Verzoeken van mensen uit Turkije, Afghanistan en Jemen worden voor 99 procent ingewilligd, voor Syriërs is dat 96 procent.''

''Categoriale invulling van het asielrecht''....... Eufemistische 'newspeak' voor het feit dat Turken, Afghanen, Jemenieten, en Syriërs gewoon worden ''doorgewuifd'' zonder ook maar één kritische vraag te stellen. En dat zingt zich natuurlijk rond in Turkije, Afghanistan, Jemen, en Syrië. Maar ''aanzuigende werking''? Niks hoor, daar is wetenschappelijk geen enkel bewijs voor, volgens de Leo Lucassens van deze wereld.