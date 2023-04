Het turbohybride scheurcircus is in Aazebeedzjan, waar ze volgetankt met oligarchengeld moeten doen alsof een krappe stad een circuit is. Na vier weken afwezigheid was FP1 een puinhoop van schampende banden, brandende bolides en verremde bochten maar dat is niet genoeg sensatie voor de FIA en F1-eigenaar Liberty Media. Sinds het dankzij gridsoapserie Drive to Survive eindelijk gelukt is de Amerikanen te genezen van hun obsessie met altoos linksom rijden op een ovaal en hen naar het ballet van de koningsklasse te lokken, is F1 vervallen van klassiek Frans/Britse nostalgie met een stiff upper lip en een vleugje Italiaans drama tot Amerikaans sensatiegeweld. En dat houdt natuurlijk niet op bij het aanleggen van een nepjachthaven op een stadionparking in Miami of rondjes rond de casinokerken in Las Vegas. Neeeee, het hele programma moet op de schop.

DUS - en nu wordt het ingewikkeld - is er na de vrije training van vanmorgen nu meteen een kwalificatie voor de race van zondag. Morgenochtend kwalificeren de teams vervolgens nog een keer, voor een Sprint Race van zaterdagmiddag. Die betekent verder niks, de winnaar krijgt 100 WK-punten en een stapel fiches voor The Mirage of zo (hier in reclametaal voor wie het echt wil weten), en dan moeten we zondag net doen alsof na twee kwalificaties en een korte race de tweede race van het weekend de échte Grand Prix is. Met auto's die tot het uiterste op betrouwbaarheid getest zijn (hallo Alpine), door coureurs die het hele weekend dubbel op scherp hebben gestaan. En dat gaan ze na Baku nog vijf keer doen in dit toch al langste seizoen allertijden. Alsof Ferrari überhaupt zoveel verwarring nodig heeft om hun strategieën te verneuken.

[cue sad Charles Leclerc piano intermezzo]

Enniewee, zoals u leest zijn wij niet onverdeeld enthousiast over de zoveelste Amerikaanse ideologie die overwaait naar sectoren die ervan zouden willen vrijwaren. Maar hee, drie dagen vol evenementen waar je dankzij de legale VPN-gids zelf ook de bank niet voor uit hoeft, what's not to like hè? Max was in ieder geval weer vrij moeiteloos de snelste vanmorgen. Kijken of ie dat truukje nog eens kan herhalen, of dat zelfverklaard titelconcurrent (lol) Checo 'Street Circuit Mariachi' Perez hem van de pole kan weerhouden. Oh en by the way kennelijk doet Alonso het met Taylor Swift. Ook dat nog.