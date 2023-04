Ik zag een half jaar terug op de FB-groep 'Nederlanders in Bulgarije' een oproep van Omroep Zwart staan of ik mijn ervaringen in Bulgarije wilde delen.

Dat wilde ik wel. De uitzending was midden in de nacht op Radio 1, maar evengoed.

Ik werd door een leerling journalist gebeld voor het voorgesprek. Vertelde over hoe ik daar leef. Wakker worden, ontbijten, werken, lunchen, werken, rondje wandelen, een glas wijn en dan het diner, film kijken en slapen. En dat 5 dagen per week.

Daarna begon ze de typische deugdingen te vragen. Hoe staan Bulgaren tegenover de Islam? Na 600 jaar Turkse overheersing wordt de Islam niet zo heel erg gewaardeerd.

Wat met Homo's? Wanneer je homofiel bent of Lesbisch kun je daar gewoon je ding doen. Geen hond die er naar kraait. Alleen van het hele gendergezemel worden ze ook daar niet goed.

Het asielbeleid. Wanneer je zoals Oekraïners echt voor je leven moet vluchten, ben je van harte welkom en doen ze hun uiterste best om goed voor je te zorgen. Wanneer je de halve wereld over reist om uitgerekend in Bulgarije asiel aan te vragen, dan wordt het meestal afgewezen en word je het land uitgebonjourd. De anderhalve asielzoeker die toch mag blijven krijgt een woning in een zigeunerdorp. De meesten maken dan wel dat ze wegkomen.

Eerlijke antwoorden. Een week later belde de leerling op met de melding dat ze me liever toch niet in hun programma hadden.

Dat zijn al mijn ervaringen met Omroep Zwart.