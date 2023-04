Koude nachten zijn er wel vaker geweest met koningsnacht, ook in andere nachten trouwens. Ik kan mij een bezoek aan een Elfstedentocht herinneren en toen was het ook redelijk fris.

Gek genoeg blijken gewone burgers zelf prima te snappen dat je dan iets warms aantrekt. Het zelfde, onverklaarbare, fenomeen zie je in de zomer met hitte: opeens gaan de truien en jassen uit en lopen mensen in een korte broek, een jurkje enzovoorts.

Dit soort “waarschuwingen” zien we de laatste jaren vaak en komen altijd van overheid, daar aan gelieerde instellingen of er tegenaan schurkende clubs als het Rode Kruis. Het staat voor de kijk die ze daar hebben op burgers. We zijn kleine kinderen, te dom om te poepen en we moeten alles uitgelegd krijgen, en natuurlijk een reprimande als we iets doms doen als bv “verkeerd stemmen”. Vandaar als je code oranje en rood, waarschuwingen hier, waarschuwing daar.