Altijd maar dat gemier dat die Bevrijdingsfestivals het niet meer gaan redden want geen geld. Als je voortdurend aan de subsidietiet van gemeenten en provincies moet hangen om te kunnen overleven, en je moet bedelen om extra bijdragen of garantstellingen, en je ligt te zeiken dat we 'Bevrijdingsfestivals niet als vanzelfsprekend moeten zien', dan is je model misschien niet zo houdbaar. Je levert een product, het volk vindt het (mogelijk mede door omstandigheden) niet zo boeiend, de inkomsten zijn onvoldoende, jammer dan: dan wérkt het gewoon niet. Je kunt toch niet ieder jaar weer met je handje omhoog naar het ministerie spurten onder het mom van 'jamaar de vrijheid', en als het ministerie dan een keertje niet betaalt, naar de media rennen om te tranen dat je op omvallen staat? Kennelijk zijn 'we' van harte bereid € 300 te betalen voor Lowlands, dus wellicht zitten we (bezoekers & grote sponsoren) gewoon niet zo te wachten op een zwaar georchestreerde jubelfuif die nog het meest wegheeft van een kruising tussen het Nickelodeon Familie Festival en de 3FM Awards. Leuk hoor, 'artiesten' als MEAU, Retro deLuxe, LIONSTORM, Personal Trainer en nog meer dingessen waar nog nooit iemand van heeft gehoord, maar als het regent blijven we lekker thuis - zeker met Koningsdag in de benen. "De realiteit is dat er meerdere organisaties vechten om het hoofd boven water te houden. En dat houdt ergens op", zegt de organisator van Utrecht. Nou vriend, kennelijk vinden mensen het toch niet zo belangrijk om in de stromende regen te moeten luisteren hoe het ingestudeerde 'vrijheid is niet vanzelfsprekend'-riedeltje tachtig keer per uur wordt afgedraaid op het Sena Performers Hoofdpodium, dus ja, dan houdt het ergens op.