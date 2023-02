Jaja toch nog even over Lowlands en die kaartjes en Ticketmaster enzo, want er is momenteel veel ophef en wat is er nou leuker dan gezellig een stukje meevaren op de Titanic. Festivalgangers boos, Tim Hofman boos, Peter Pannekoek boos, Alexander Klöproom boos, artiesten boos, politiek nu ook boos, iedereen boos boos boos.

Ten eerste die kaartjes voor € 300. Het enige probleem daaraan is dat Lowlands zich zo in een hoekje heeft zitten Streisandeffecten met dat post- en pre-party geleuter dat ze graag (weer) jongeren en studenten op dat festival willen, in plaats van alleen maar blankwitte camperyuppen van middelbare leeftijd met kalend achterhoofd uit Amsterdam-Noord, dat iedereen eens eventjes goed in de gaten ging houden wat zo'n kaartje nou precies kost. € 300 dus, onbetaalbaar voor veel jongeren, en voor dat bedrag krijg je een line-up in de categorie Pinkpop Keuken Kampioen Divisie. Lowlands is dan ook het enige muziekfestival waar je juist niet heengaat voor de muziek. En is € 300 nou zo veel? Nah - Glastonbury kost € 380, Primavera Sound kost € 325, Roskilde kost € 325 (weliswaar voor 8 dagen), zelfs Sziget kost in de Tier 4-voorverkoop doodleuk € 349. Wat wél schandalig is, is dat Lowlands nog eens € 169 vraagt voor een suf camperticket, voor de mensen die géén zin hebben om met de buurvrouw in de regen te verzuipen in een piskuil in de hoek van camping 3. Voor dat geld zit je in het hoogseizoen met je bips in het zwembad van de vijfsterrencamping. Camperaars betalen tóch wel, die zetten we eens lekker op de citroenpers, en voor dat bedrag van een camperticket krijgen ze precies: helemaal geen kont. Ja, chagrijnige 'hosts' die met een meetlint staan te mierenneuken over twintig centimeter naar links of naar rechts. Voor het schijten sta je een uur in de rij, om te kunnen douchen onder een straaltje zeik betaal je nog eens € 3,50 per keer en een stekkertje stroom kost je nog eens € 70 extra - flagrante geldklopperij, maar laat Eric van Eerdenburg ons in godsnaam nog eens iets uitleggen over die jongeren en studenten.

Ten tweede Ticketswap en Ticketmaster. Ten tweede A, Ticketswap. Wat doet Ticketswap nou eigenlijk om een festival als Lowlands mogelijk te maken, of wat voegt Ticketswap toe aan een groot concert, behalve dan kaartjes doorverkopen en een genattevingerd winstpercentage van 10% daarvan in de zak steken? Gaat Ticketswap dan onderhandelen met een Amerikaanse band om ze op het festival te krijgen? Regelt Ticketswap de barmensen? Nee hoor, Ticketswap bestaat bij de gratie van Lowlands, Ticketswap verdient daar bakken met geld mee en als Ticketswap aan de kant wordt geschoven huilen ze mee met wolven. Neemt u maar van ons aan: u hoeft geen medelijden te hebben met de mensjes van Ticketswap. Ten tweede B, Ticketmaster. Want is het dan chic dat Mojo/Lowlands/Ticketmaster zich in de markt plaatst als monopolist, Ticketswap aan de kant schuift en door de lethargie en het onvermogen van de Tweede Kamer om deze woekerhandel eens écht aan te pakken (daar maakt eigenlijk alleen Peter Kwint zich druk om, maar dat is natuurlijk omdat-ie zelf in die pitjes staat te rauzen) dan maar zélf het heft in handen neemt? Nee dat is niet chic. Is veertig euro servicekosten bij iedere transactie verdedigbaar of uitlegbaar? Absoluut niet, het is zelfs schandalig en volslagen belachelijk: het is zelfs een verdienmodel. Praat Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg poep met zijn gekleuter over 'de betrouwbaarheid van het ticket te beschermen'? Ja, Eric van Eerdenburg praat poep. Hebt u een keuze om wél of niet naar Lowlands te gaan? Ja! Hebt u een keuze om die haatkoppen die hun zojuist gekochte Lowlands-tickets meteen weer op de woekermarkt van Ticketmaster gooien te negeren? Prisoner's dilemma, maar: ja!

En zo bent u weer helemaal bijgepraat en dan kunt u weer rustig bedenken wat u gaat doen met het geld van een weekendje Lowlands (2 pax, 1 camper, drank = € 1.769). Om te weten waar ter wereld u precies terechtkomt voor € 1.769 hoeft u alleen maar eventjes de zaterdageditie van de Volkskrant open te slaan. Fijne vakantie.

Volkskrant raadt aan: Afrika, Azië, Noord-Amerika

Volkskrant raadt aan: de Noordkaap (beetje bijbetalen)

Volkskrant raadt aan: lekker in Europa blijven

Volkskrant raadt aan: Griekenland

Volkskrant raadt aan: Center Parcs (zowaar niet vliegen)

Volkskrant raadt aan: Costa Rica (beetje bijbetalen)