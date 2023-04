Het is idd een sterke en invasieve plant, niet lelijk en oersterk maar ook al minstens 40 jaar in NL voor zover ik weet en als die na veertig jaar ineens een probleem is in fucking 020 of al places is, is er wel wat anders aan de hand, het zal wel weer op de een of andere manier die zich zelf benoemde, wereld reddende milieu partij van pas komen, weer een "we gaan allemaal deaudt " verhaal.