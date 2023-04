Opgepast Hilversum e.o.! De beruchte Mallorca-kopschoppers Hein Busschers, Mees Telkamp, Kaan Birinci en Daan van Stapele zijn weer in staat gesteld om mensen die in de weg lopen half of helemaal dood te meppen, trappen en kopschoppen. Ze komen, in navolging van Lukas Onrust en Stan Franken, namelijk op vrije voeten. Zes knapen, medeverantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman. Wat afspraken maken, even je bek houden, paar maandjes brommen en dan weer lekker zuipen en mensen in elkaar beuken, leuk man. "Het hof heeft daarbij gelet op het algemeen uitgangspunt van het Europees hof voor de rechten van de mens dat een verdachte in principe in vrijheid zijn proces mag afwachten. Daarnaast heeft het hof gelet op de jeugdige leeftijd van de verdachten en het feit dat in hoger beroep nog beslist moet worden of het volwassenen- of het jeugdstrafrecht van toepassing moet zijn. Ook heeft het hof meegewogen dat de inhoudelijke behandeling van de zaak niet voor het einde van het jaar zal plaatsvinden." O wat zijn ze blij, want de ene sliep slecht, de andere kon niet boekhouden en weer een ander vond het allemaal zwaar onterecht. Alleen hoofdleuter Sanil Boughlalah zit nog vast. Komt uw dochter straks thuis met zo'n staatsgevaarlijke huichelmuil, kick 'm er maar lekker weer uit. Inhoudelijke behandeling van het hoger beroep: december 2023 of januari 2024.