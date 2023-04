Vandaag begon het hoger beroep voor zeven """"verdachten"""" van de kloppartij waarbij Carlo Heuvelman het leven liet. Hein Busschers, Mees Telkamp, Kaan Birinci en Daan van Stapele kregen 30 maanden, Lukas Onrust kreeg 18 maanden en Stan Franken kreeg 12 maanden - dat kunt u allemaal hierrrrr teruglezen. En het zal u niet verbazen, maar ze zijn allemaal heel erg zielig. Die rare debiel van een Lukas Onrust bijvoorbeeld. Hij vindt het allemaal bijzonder vervelend, want hij heeft er zogenaamd niks mee te maken. Hij kreeg in november 18 maanden cel, maar loopt minus voorarrest alweer vrij rond, met z'n larmoyante gedram. Stan Franken vindt het allemaal 'super erg' - ook hij zit niet eens vast. Daan van Stapele zit wél vast. Hij slaapt slecht. En hij kan z'n diploma boekhouden niet halen zo. JA DAAN, enorm pikhoofd dat je er bent. Mees Telkamp, die in Hilversum bekendstaat als een gigantische dwaas, is het 'totaal niet eens met de straf'. En dan loopt z'n advocate te schmieren dat het 'loodzwaar' is. En zo hebben ze allemaal wat te zeiken en te zeuren. Weten ze trouwens wie NOOIT MEER leuke dingen kan doen? Carlo Heuvelman, want die is dood.