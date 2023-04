Van de week las ik dat de beste Olympiër (*) der Nederlanden zich in de echt verbonden heeft. Het paar trad bewust uit de publiciteit, maar Ireen Wüst gaat heur geweldige ding doen met klein aanstormend talent. Dat vind ik een verheugende ontwikkeling gegeven de hopeloze misbruikschandalen in de topsport heden ten dage.

Dat bevredigende gevoel van een prestatie, ook al gaat het op zich helemaal nergens over. Dat bemoederen in plaats van alleen maar medailles en centen tellen. Talenten koesteren, al was het maar om een mens te zijn. Alles in perspectief. Iedereen wil een winnaar worden, maar kun je het ook zijn?

(*) Zeus kan uiteraard mijn kloten kussen, mijn voorbeeld is De Gehangene, met zijn ene oog en raven. Do as I say, not as I do.