“Westerse moslims gingen radicaliseren”? Echt waar joh?

Dat klopt wel, maar weet je juist buiten Europa is moslim extremisme veel heftiger. Ze hebben in een behoorlijk deel van de wereld dictaturen weten te vestigen in een aantal gevallen met een sterk theocratische basis zoals in Saudi Arabië, Iran, IS wat feitelijk ook zoiets. Er zijn in die landen meer aanslagen en onderdrukking dan in Europa. Landen waar ook veel “ongelovigen” wonen hebben het zwaar zoals in bv Nigeria. In het midden oosten is het volkomen normaal om ongelukken , vervelende toestanden te bestempelen als een Zionistisch of Amerikaans complot, dat kan iedereen je vertellen die met een open blik enige tijd in enkele van die landen geweest is. Dat zie je ook terug bij hoogopgeleiden.

Moslims eisen er op los in onze samenleving en we moeten echt uitkijken dat het hier niet naar niveau MO, noord Afrika enz, gaat, maar het extremisme daar is echt vele malen ernstiger dan bij moslims in de westerse wereld.