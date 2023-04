Is met een hoop dingen zo:

- We moeten NU iets aan stikstof doen.

- Auto's en vliegtuigen zijn slecht.

- We moeten minder vlees eten.

- Immigratie is goed en nodig.

- Oceania has always been at war with Eastasia

De pers praat tegenwoordig gewoon de regering na, tenzij ze iets doen wat ze even iets te rechts is. Wat ik veel enger vind is dat dit ook op scholen plaatsvindt. Maar toch lijkt het dat kinderen niet zo gemakkelijk te indoctrineren zijn.