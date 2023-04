Slecht nieuws: u bent officieel helemaal nergens meer veilig voor het aanhoudende geweld van onze nationale onderwereld. Eerder sneuvelde Purmerend al in de strijd voor een vredig leven en nu is Houten aan de beurt. De vinexwijk van Utrecht waar normaal gesproken alleen uw zin om te leven sterft, werd vannacht opgeschrikt door laagvliegend lood dat resulteerde in nieuw werk voor het plaatselijke mortuarium. Dat klinkt als een normale woensdagnacht in Amsterdam, maar niet in Houten. Het spannendste dat daar gebeurt, is dat Eva van nummer 23 zich stiekem laat volblaffen door buurman Hendrik van 25 als haar man Gerard cijfertjes in een Excel-bestandje sleept op zijn intens saaie kantoorbaan. In Houten wordt zes keer per jaar een modelautobeurs gehouden en dat zegt alles over de hoeveelheid actie in de gemeente. Maar niet langer, want nu suizen de kogels door de lucht en liggen de lichamen op straat in dit Tijuana aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Agenten, speurhonden en een politiehelikopter zijn ingezet, maar de dader lijkt verdwenen in de nacht. En Houten blijft achter wetende dat ook deze forenzenparel is besmeurd met het bloed van de onderwereld. De plaats waar u niet dood gevonden wenst te worden, is nu de plek waar uw dood gevonden kunt worden. We zijn nergens meer veilig.