Waaruit blijkt dat Jeweettochniet een uitkering heeft?

Het is echt doodvermoeiend dat altijd met schuim op de bek reaguren, het strooien met verdachtmakingen en het doen van denigrerende uitspraken. Er is in principe niets mis met een uitkering wanneer iemand daar recht op heeft. Misbruik, dat is wel verkeerd.

Hij heeft wel gelijk dat je manier van praten niet passend is bij een advocaat, dus dat ben je niet, of je bent er niet goed in.

Ik snap overigens je sentiment wel in je reactie van 15.17. Die Taghi is zo’n engerd en gevaarlijk, dan zou je haast denken dat hij het maar uitzoekt. Dan maar geen professionele verdediging. Dat laatste is echter een grondrecht in ons rechtssysteem. Iedere verdachte heeft recht op die bijstand, Taghi dus ook. Doen we dat niet dan maken we een stap terug en wel richting de wereld van de Taghi’s.

Ik deel ook je mening, en die van Roos in het begin van deze tegel, dat Wetzki waarschijnlijk in een levensgevaarlijke fuik zit. Deze types vermoorden al advocaten die een getuige bijstaan, dan zullen ze ook geen moeite hebben een eigen advocaat “te straffen” als die een doel niet bereikt.

Heel naar voor advocaten als je zo iemand bijstaat, ik ben blij geen advocaat te zijn en dus niet echt een keuze moet maken in dit dilemma.

Overigens kan ik mij ook weer voorstellen dat een advocaat weigert hem bij te staan, vervolgens daar weer voor “bestraft” te worden.