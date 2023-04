Wat wij bieden

- Een gezellige, ruim geoutilleerde Führerbunker op het Mediapark met inmiddels pornovrije beeldschermen

- Een nieuwsorganisatie die wel wat meer is alsdan TT 818 & 819 (geloven we zelf)

- Veilige bezemkasten en kopieerruimtes met plexiglas

- Joep Schreuder

- 250 dagen per jaar op reis, naar vage kuttoernooien in Ulan Bator etc (let wel: geen Tour de France, dat is al tot 2030 verdeeld door Team Dione)

- Een divers team van heropgevoede sportverslaggevers en ontpotte presentatrices

- Een bevlogen kader van ervaren eindredacteuren die niet meer steeds "dat deden we onder Mart Smeets toch anders" mogen zeggen

- Gegarandeerd Tom Egbers- en Danny Nelissen-vrije werkplekken

- Eerste Klas OV zodat u niet bij dat talkshowspul hoeft te zitten

- Een Jura (gedoneerd door D66) op iedere afdeling

Wat wij vragen

- U moet wel weten welk stadion bovenstaand plaatje is

- Geen angst voor Ibrahim Affelay; hij ziet er dan wel zo uit, maar hij doet niets

- Marjan Wolffers onder de speed dial

- Richard Krajicek onder de speed dial

- Arne Slot onder de speed dial

- Totale Onderwerping aan Dione de Graaff

- Kennis van F1 is niet nodig, want we hebben Jan Lammers

- Bereidheid om invoelende reportages aan te sturen over het moederschap van Marit Bouwmeester

- Bereidheid om invoelende reportages aan te sturen over het instagramaccount van Jutta Leerdam

- Bereidheid om invoelende reportages aan te sturen over iemand van kleur (bijv. Nelli Cooman)

- Nog nooit van Raymond van Barneveld gehoord

- Nog nooit van Johan Derksen gehoord

- Wilfred? Geenidee.

- Fan van De Graafschap oid iig geen club uit de Eredivsie Top5

- Bloedhekel aan de columns van Jeroen Stomphorst is een pre

- Affiniteit met de idealen van D66

- Goed kunnende kinderboeken voorlezen

- Blauw haar

SOLLICITEREN MAAR!