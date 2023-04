Nou ja, na Janine Abbring heeft natuurlijk elke keuze de belofte van een verademing in zich. Dat dat mens het zes jaar heeft volgehouden zegt eigenlijk meer over het programma en zijn makers dan over haar. Ze werd al die tijd gedoogd, waarschijnlijk ook omdat zich niemand anders aanbood om het stokje over te nemen in een estafette waar al helemaal geen vaart meer in zat toen zij zich als nieuwe presentator meldde.

Abbring was zes jaar lang degene die ervoor kon zorgen dat iedereen, zelfs de meest oninteressante, vlakke, fantasieloze, hersendode voetbaltrainer of rapper of psychiater of kunstenmaker, of zich als wetenschapper etalerende moraalridder zich behaaglijk kon voelen, gewoon door niet door te vragen, of juist door drie keer op een rij naar de bekende weg te vragen, door op de meest obligate wijze op de gevoelige toer te gaan op precies die momenten waarop het gesprek toch al volledig tot stilstand dreigt te geraken omdat het inmiddels nergens meer over gaat, door sarcasme, cynisme, beeldspraak, humor steeds nét niet op zijn waarde te kunnen schatten, door lichaamstaal niet te vatten en door vooral datgene wat een persoon wellicht nog interessant kan maken in het geheel niet waar te nemen en dus nooit in de aanval te gaan.

Ik denk dat Maassen wel de strijd aan wil gaan, maar dat het een gevecht wordt waar hij elke keer als winnaar uit wil komen, een spelletje waarin hij de ander uit evenwicht wil brengen en elk klein duwtje als een overwinninkje wil vieren met een kwinkslag, een relativerend grapje, waardoor de ander niet de tijd krijgt om zich te herpakken en zich al weer moet voorbereiden op de volgende duw.

Maassen is iemand die met woorden belijdt dat hij het ook allemaal niet zo goed weet en dat hij maar wat aanrommelt, dat hij samen met zijn gast op zoek wil naar antwoorden op niet gestelde vragen en zo, maar ondertussen volgens een nauwgezet plan bezig is om zijn tegenspeler in de val te lokken en ad hoc te betrappen op list en leugen.

Maar ach, wat maakt het uit. Het gaat in Zomergasten al lang niet meer om wat de gast aan interessants aan te dragen heeft, maar om die gast zelf, en degenen die zich uit laten nodigen weten dat ook, en komen enkel als ze ijdel genoeg zijn om zich een paar uur lang te exhibitioneren: "Kijk mij eens! Ecce homo! Hoe interessant ben ik toch!". De getoonde fragmenten zijn er enkel nog om degene die aangeschoven is substantie en diepte te geven, als omlijsting.

Dan is Maassen voor vele potentiële gasten de perfecte opvolger van Abbring. Waar Abbring er alles aan deed om zich aan het ritme en de 'tone of voice' van de gesprekspartner aan te passen zal Maassen zelf het ritme willen bepalen en geen kans onbenut laten om tegen te sputteren, zich te verbazen of zelfs regelrecht af te keuren.

Daar kun je wat mee als je jezelf wilt verkopen.