@De Eierbal | 12-04-23 | 14:00: Dat er onderhandeld wordt betekent niet dat eisen van deze of gene partij ingewilligd (gaan) worden, enkel dat de beide partijen de dialoog starten, ook al leidt die dialoog niet direct tot iets.

Japan en Duitsland hebben beide aan het einde van WO2 onderhandeld voor overgave. De Duitse Keizer heeft afgezant gestuurd voor onderhandeling van overgave in WW1 etc. etc. Hadden ze dat niet gedaan dan hadden de geallieerden moeten door knokken tot de laatste man was neergesabelt of gevangen genomen.

Dat was en is de normale gang van zaken voor duizenden jaren in een conflict tussen twee of meer soevereine staten. Elk conflict tussen ruwweg gelijke partijen eindigt in een patstelling, onderhandelen is een van de manieren om daar uit te komen voor het uitdraait op genocide.

Daar van afwijken is nodeloos lijden verlengen, want zolang je niet onderhandeld, duurt een oorlog per definitie tot een van de partijen geen manschappen meer kan sturen. In het huidige tempo spreken we dan over een conflict van meerdere decennia en miljoenen doden.