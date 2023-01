Oorlog bestaat niet alleen uit gelikte dronefilmpjes en tiktok-dansjes: oorlog is vies. Intens smerig. Vuil tot op het bot. Oorlog is afzien, chaos, paniek, verwarring, angst en glorie tegelijkertijd en dat komt allemaal samen in deze video die we uit een Russisch Telegram-kanaal visten. We kijken mee met een Wagner-krijger die een Oekraïense positie aanvalt en de twee soldaten compleet verrast met zijn aanwezigheid. Verwarring overheerst bij de mannen die in eerste instantie denken dat het om een teamgenoot gaat en hun wapens niet willen afgeven, waardoor de Rus op het moment dat de putjeszitters zich toch willen overgeven alsnog het vuur opent en de mannen doodschiet. Is het een oorlogsmisdrijf? Waren de Oekraïners verrast doordat de aanvaller in hetzelfde uniform rondliep? Zouden andere partijen het anders aanpakken? Wij weten het niet. Wat we wel weten: dit is de echte oorlog en die is smerig.

WAARSCHUWING: na de klik staat een video waarin mannen doodgaan, dus niet zeiken dat we u niet gewaarschuwd hebben.