Het mag inmiddels duidelijk zijn dat huis-tuin-en-keukendrones nog nooit zo'n belangrijke rol speelden in een oorlog als tijdens dit conflict tussen Rusland en Oekraïne. Niet alleen voorzien ze ons van historisch goede beelden van de gevechten aan het front, maar daarnaast spelen ze een belangrijke rol als bezorgers van explosieve pakjes. En net zoals in een gemiddelde straat in een yuppenwijk draaien de pakketbezorgers overuren in Oekraïne. Extra fijn dus dat we deze uitstekende video tegenkwamen van de brengers van dood en destructie, waarbij het fascinerend is om te zien welke bezorgmethodes de Oekraïense techneuten verzonnen. Onze favoriet is de dubbele wastrommel die de granaten als verloren sokken over het strijdveld uitstrooit. Gaan we ongetwijfeld nog veel van zien in deze oorlog waar alle deelnemers constant moeten vrezen voor ongewenste presentjes via luchtpost.

Akelig efficiënt

Uitroken