Waar was u op 18 mei 2007 toen u dit historische live-verslag op GeenStijl las? Diergaarde Blijdorp schrijft: "Geheel onverwacht is gorilla Bokito uit Diergaarde Blijdorp dinsdag 4 april overleden. Hij voelde zich sinds afgelopen zondag niet lekker. Maandag is zijn mest onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Dinsdag was er nog steeds geen verbetering in zijn situatie. Daarom is besloten hem verder te onderzoeken en vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden. De oorzaak is nog niet bekend." Zilverruggen kunnen meer dan 40 jaar oud worden en het is duidelijk dat Nederland een ware familie-aap verloren is. "Bokito kreeg tien nakomelingen en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een sociale familieman. Ook accepteerde hij een pleegzoon, Nasibu, wat bij gorilla’s vrij ongebruikelijk is. Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden."

Er is een strijder gevallen

Wat een koning waarom had hij geen podcast

Een Maarschalk