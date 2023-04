Kijk u kúnt natuurlijk een of andere laffe Ferrari in de garage parkeren. Maar als u dan toch een paar uurtjes overwerk hebt ingediend, paar patiëntjes uit de brand hebt geholpen of wat mensen van A naar B hebt gevlogen, waarom dan niet gaan voor deze Subaru Impreza S5 WRC99. Helaas niet ingereden door Colin McRae (die stapte in 1999 over naar Ford, maar in zijn handen was deze auto onbetaalbaar geweest), maar door de eveneens betreurde Richard Burns. Die won met deze kar in 2000 een etappe in de rally van Monte-Carlo (alvorens het ding de geest gaf). Het sierpaard werd later verkocht, met diverse coureurs aan het stuur ingezet in Franse en Belgische rallykampioenschappen en mocht in 2011 op stal. De huidige eigenaar heeft het ding helemaal opgeknapt. EN NU KUNT U KOPEN KOPEN! Gebruik je verstand godverdomme! O ja, mogen wij dan een proefritje?

In actie op 6.25