Iedereen die ooit iets met crypto deed heeft een podcast. Alle mensen die zichzelf graag horen praten hebben een podcast. Mensen die zichzelf enorm grappig vinden hebben een podcast. Iedereen die graag wil opscheppen over seks in een skilift doet dat in een podcast. Filmliefhebbers hebben een podcast en muziekliefhebbers ook. Havermelkdrinkers hebben een podcast. Over iedere sport zijn tig podcast en over iedere hobby ook. Kleine mensen en ook grootheden hebben een podcast. Er zijn zelf podcasts over podcasts. En nu we door de podcasts de inhoud niet meer zien, begint zelfs de koning met een podcast. Een door GS voorspelde wanhoopspoging van het RVD in een poging de chronische daling van zijn populariteitscijfers te keren voorafgaand aan de volgende Koningsdag. Daarom is WimLex plots zichtbaar bij Iftar-vreetfestijnen en treinrampen en staat Maxima in blusChinooks. En daarom schuift de koning aan bij radiomaker (een soort pre-podcaster, red.) Edwin Evers in een door Schimmelpenninck geproduceerde troonrede die uiteraard alleen over zichzelf gaat. Het charmeoffensief is officieel begonnen en nu heeft echt iedere lul een podcast.