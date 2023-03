'Nee!' Niet op DAT knopje drukken!'

'Sorry. iek was één beetje dom.'

'Geeft niet, we zeggen gewoon dat wachtmeester van Drimmelen gestruikeld is tijdens het parachutetesten of zoiets. Sterven hoort ook bij het leven.'

'Maar de laadruimte kan nu wel weer dicht, want ik krijg het behoorlijk koud.'

'En uwe Majesteit ook wel een beetje, zo aan het knoppenpaneel te zien.'

'Wat bent u toch un romantico.'

'Julio in z'n regenjas.'

'Poch?'

'Nee, je snapt'm niet, maar no problema. We gaan nu weer draaien, dus houd u goed vast.'' Ziet u dat? Dat is de Noordzee. En nog verder ligt uw eigen land.'

'Ja, weet iek, kom er vaak.'

'Wist u dat u muy bonita bent?'

''ghi, ghi, ghi.'

''Zo, vond u het interessant?'

'' Ja, nou, iek heb het noe wel gesien.'

'Dag Milfima, wij regelen de rest wel.'

''Ciaooooo!'