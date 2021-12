"Hallo lieve onderdanen, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Willy's Kroonjuwelen waar ik, uw koning, uw wekelijks bijpraat in een poging mijn publieke imago op te krikken. Deze week deel ik onder meer de beste tips voor een rustige vakantie in Griekenland en de mooiste plekjes in Mozambique. In opa's jachttips behandelden we vorige week de populairste methode om een olifant van zijn ivoor te ontdoen, maar houden we het deze keer dichter bij huis en onthul ik de meest efficiënte manier om een hert te doden op uw eigen landgoed. Ik wil niet te veel verklappen, maar zorg in ieder geval dat u een goed geslepen mes op zak hebt! Natuurlijk schuift Maxima weer aan voor het beantwoorden van de lezersvragen, waarin ze in deze aflevering een echte lifehack deelt waardoor u ook in deze tijden zoveel mogelijk mensen kan uitnodigen op uw dochters verjaardagdsfeestje. Tenslotte ontvangen we deze week speciale gast Alexia om ons alles te vertellen over TikTak... of TokTok... of zoiets dat alle jeugdige personen momenteel schijnen te gebruiken. U hoort het al, het is weer een volle show, dus we gaan snel beginnen. Eerst nog even een shoutout naar onze sponsor Brillenmans Vastgoed BV en vergeet vooral niet om een duimpje achter te laten en ons te volgen, want als deze podcast niet werkt, weet de RVD echt niet meer wat ze moeten doen om ons goed uit de verf te laten komen."