Vogelgriep - check komt door zoönosen. Zoönosen komen, hoe kan het eigenlijk anders door mensen die rare dingen doen. Hoi bio-industrie.

Oekraïne - check komt door dwergen in het Kremlin die van de trap afvallen en in hun broek schijten. Oh en God mag weten hoeveel mensenlevens verwoest heeft.

Niet dat het vreemd is dat we eten importeren. Bijna alles wat hier geproduceerd wordt is voor de export en alles wat we eten moeten we importeren. Ooit van Haring gehoord? Hollandse maatjes? Well dit kan als schokkend ervaren worden voor oudere mensen met een zwakker hart.

Wel vind ik het onnodig om Kaag erbij te betrekken. Ze is katholiek en niet zo'n beetje ook. Wat is er mis met mensen die hun religie in vrede en vooral stilte belijden? Ze zeikt er nooit over.