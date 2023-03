Een heel referendum over kippenrechten teniet gedaan. Is dit nou een democratie??? (nee). De import van kiponterende eieren uit Oekraïne is ongeveer verdrievoudigd en beslaat inmiddels - vooral via Letland, Polen en NeeD(66)DR-land - zo'n 2/3 van de gehele import van de EU. En dat terwijl de eieren afkomstig zijn van zo'n 2 miljoen leghennen in klassieke legbatterijen; een kooihuisvesting die al sinds 2012 verboden is in de EU.

Als steun aan een land in oorlog schafte de EU het staande invoertarief af. ",,Het is te raar voor woorden”, zegt Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland. Terwijl Nederlandse pluimveehouders aan strenge welzijnseisen voldoen, komen via de achterdeur deze eieren toch onze markt op." Het gaat overigens niet om uw zondagochtend-eitje op tafel, "maar om eieren die voedingsbedrijven gebruiken voor koekjes, pasta, sauzen en mayonaise. Bijna 13 miljoen kilo aan Oekraïense legbatterij-eieren verscheen zo op tafel. In 2021 was dat 2,3 miljoen kilo."

Dierenactivisten zijn dan ook niet mals. ",,Een barbaars systeem, dat gelukkig is afgeschaft”, formuleerde actieclub Compassion in World Farming eerder. (...) De Dierenbescherming zegt desgevraagd ‘niet blij’ te zijn met de groeiende import van eieren die niet aan Europese standaarden voldoen. ,,De dieren in deze systemen ondergaan een zeer ernstige aantasting van hun welzijn”, stelt woordvoerder Niels Dorland. Ook Erwin Vermeulen van actiegroep Animal Rights is uitgesproken: ,,Er zijn andere manieren om Oekraïne te helpen. Daar hoeven we geen dierenleed voor te sponsoren.”"

En dan moet de Oekraïense concurrentie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw nog op gang komen. Daar hebben ze iets minder stikstofeisen.

