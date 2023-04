Terug naar de tijd dat muziek nog maatwerk was in plaats van door computers uitgebraakt gezeik en kattengejank van vijf Koreaanse knapen uit Busan. En het is gewoon hedendaagse muziek! Ongelooflijk: weer een nieuwe Neil Young & Crazy Horse, hoewel vermarkt als Molina, Talbot, Lofgren en Young. Tien nummers. De eerste single You Will Never Know (boven) komt van de hand van gitarist Nils Lofgren en het enige nummer van de hand van de meester zelf is een akoestische versie van het fenomenale Song of the Sirens (onder), dat eerder al verscheen op Barn. Enfin, we kregen van opa Young in vrij korte tijd dus Barn (kopen), Toast, reissues van legendarische concerten, World Record, deze klapper en plots gaat-ie ook weer headlinen, samen met Stephen Stills. Dat gezeik over dooie bomen en wasberen moet je er maar bij nemen, want de man is een fenomeen zoals ze tegenwoordig niet meer gemaakt worden. Weer veel meer hageltjenieuwe muziek - NA DE KLIK.

