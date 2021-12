De hoge pieken en diepe dalen van de oude meester Neil Young, op Matthew Good na de allerbeste zanger-zongrijter van Canada, hebben we hier al een keer treffend beschreven - al zeggen we het zelf. Dat feest stopte echter bij de jaren 80 dus pakken we daar gewoon de draad op met een simultaanspel afzeiken+ophemelen van een drammerige opa over wie we door al zijn politiek-correcte gejammer over bomen en dooie konijnen vergeten dat hij geen Greta met gerimpelde pik is, maar een van de aller grootste muzikanten aller tijden. Enfin, de jaren 80 dus, die kunt u overslaan, net als de jaren 90, maar toen kwam 2003: het jaar dat mensen met de naam Kees de best wel goede plaat Greendale luisterden op Achterhoekse boerderijen van mensen met de naam Robert, en onlangs luisterden ze het weer, en toen kregen ze heimwee. Samen met de majestueuze begeleidingsband Crazy Horse bracht Neil in 2012 het zeer kutte Americana, alsook het redelijke Psychedelic Pill, en in 2019 kwam het uitstekende Colorado, de eerste plaat in heel veel jaar waaraan de fenomenale gitarist en multi-instrumentalist Nils Lofgren (ook bekend van de E Street Band van Bruce, als vervanger van Stevie Van Zandt) weer meewerkte. En nu is er dus Barn, en het is weer allemaal precies hetzelfde: let maar op, die krijgt bij de Volkskrantjes en bij de Trouwtjes drie sterren voor de moeite, wegens 'goed maar niet vernieuwend'. Alsof die gore troep van Ed Sheeran vernieuwend is, of noem eens zo'n rapper die kleutermoppies over krantenwijkjes zingt voor kinderen van 10. Nou dan! Neil Young & Crazy Horse is precies hetzelfde sinds het baanbrekende Everybody Knows This Is Nowhere (koop die maar eerst voor onder de kerstboom) en het is precies alles wat je wil: betere muziek wordt er tegenwoordig immers niet meer gemaakt. Óf, als je met de minnares op de hotelkamer zit, het bad loopt vol, de barolo gaat open en je knapt zowat uit je onderbroek, dan is onze muziekkeuze van deze week: William Fitzsimmons. Laat maar weten hoe het ging!

Bedank ons later maar