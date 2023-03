De onvolprezen Drs. P heeft hier ooit een geweldig nummer over geschreven: De commensaal. Vooral de laatste zin is next level briljant. Vrolijke wreedheid, gezet op lekkere dixieland. www.youtube.com/watch?v=KtqYY12SxQQ

Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportaal

En alle mensen komen thuis met rooie schoenen

En Coba moppert, want de loper wordt zo schraal

Als zij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen

Er wordt in onze buurt

Al veel gegiecheld en gegluurd

Dat krijg je met zo n vent

Al sta je nog zo goed bekend

Hij moet maar weg, al is 't een goede commensaal

Zo'n juffrouw hoort in het kanaal en niet bij ons in 't trapportaal