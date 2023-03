Duidelijk te zien aan het gezicht van Singh, dat hij spijt heeft.

Spijt dat' ie gefilmd is, of dat'ie zo lang moest wachten op zijn bestelling en die nog steeds niet heeft.

Verder is hij zich van geen kwaad bewust.

Oh, en die Schmidt? Oh wee, als blijkt dat die zijn bloed op de schoenen van Singh heeft gedruppeld! Dan zal Singh zijn familie ook even duidelijk maken: de wereld draait om Singh!

Helaas hebben we hier in Nederland voldoende jongeren die Singh kunnen vervangen, de messen hebben ze al. De pistolen en handgranaten overigens ook.