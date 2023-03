Misschien kan Tata-steel wel wat luchtweg-irriterende staalslakken kwijt als 'bij-product' in plaats als chemisch afval.

Het maar een labeltje he.

Je moet alleen iemand vinden die dat labeltje goedkeurt, maar daar kijkt toch niemand naar.

Is geen corruptie hoor.

Een perverse prikkel dan? Nee joh.

Is een winst-opportunity, kan je toch niet laten lopen zoiets.

Want dan kun je deze hete giftige aardappel van ze overkopen voor een negatief bedrag, mooi he.

Dan heet het opeens bouwmateriaal.

En er is altijd wel iemand die voor u het risico wil lopen en er zelf beter van wil worden.

Dat lost de onzichtbare middelvinger van de VVD wel voor u op.

Dit bouwen in uiterwaarden is net zo absurd.

Follow ze money, spring er maar op.