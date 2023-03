Inmiddels is er ook een diepgravend onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van het verbranden van Italiaans bij bedrijf AEB, Amsterdam.

De conclusie: 'Transport per spoor bleek uit onderzoek in opdracht van AEB duurzamer dan vervoer met vrachtwagens. Per schip om het Iberisch schiereiland heen bleek praktisch lastiger. Uiteraard zou het vele malen beter zijn als Italië zijn eigen afval zou verwerken. Rome heeft plannen voor een eigen afvalverbrander die net als in Amsterdam elektriciteit opwekt, maar dat gaat nog minstens drie jaar duren. Nu wordt in Italië nog ongeveer 20 procent van het afval gestort, waarbij dus methaan vrijkomt.

AEB heeft de milieu-impact laten onderzoeken door onderzoeksbureau CE Delft. Dat concludeerde inderdaad dat de impact op het klimaat van het storten van Italiaans afval groter is dan wanneer het afval in Amsterdam wordt verbrand, zelfs als het per vrachtwagen zou komen. Recycling zou uiteraard nog beter zijn, schreef CE Delft, dat nog wel adviseerde om de schoonste vorm van transport te kiezen. AEB kan de impact verder verlagen door zijn afvalscheidingsinstallatie los te laten op het Romeinse afval zodat de kunststoffen worden gerecycled, maar heeft die capaciteit nodig voor zijn andere klanten.' (bron: Parool)

Tot zover. Duurzaamheid is een zeer rekbaar en relatief begrip en Janneke heeft groot gelijk.