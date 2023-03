Er bestaat dus al wetgeving in dit land dat wanneer plagen (in welke vorm dan ook) gewassen of have (dieren) bedreigen je gewoon mag handelen begrijp ik van Caroline van der Plas.

Toch blijft de minister maar halsstarrig en angstig dooremmeren over "onderzoek door provincie" en de "komende discussie in de samenleving" terwijl er 1. kan worden gehandeld en 2. dat net over de grens in België en in Duitsland dat handelen c.q. ingrijpen wel gebeurt. Aardige mogelijke aanleiding in Duitsland: het kelen van het hobbyveulen van Van der Leyen begreep ik in Duitsland van Van der Plas?

Onderzoek is nonsens, honden slachten niet in deze enorme omvang 20 tot 25 stuks schapen af. Dan zou je wel heel veel hinden moeten verzamelen. Het zijn wolven die dit in deze omvang én op deze wijze doen (openrijten op vele plekken en geregeld niet geheel doden).

Discussie in de samenleving gaat inhouden dat een aantal dierenvrienden van de wolf hun zin gaan zitten doordrammen vermoed ik en ook nog eens waarschijnlijk gelijk gaan krijgen ondanks dat er volgens de wet wel degelijk kan worden opgetreden tegen die wolf. Wat, nogmaals wel in België en Duitsland gebeurt.

Terecht stelt dan ook Caroline vast dat het hier gaat om slappe knieën van de minister.

Deze minister is niet gedreven in doortastendheid, maar verbergt zich achter alles en nog wat, maar kan op basis van de wet gewoon het handelen laten uitvaardigen. Maar daar kiest hij zelf niet voor.