Dröge en Van Drimmelen is dus het bureau dat de kamerleden uitzoekt voor D'66.

Niet het partijbestuur met goedkeurig van de leden.

Nee, een lobby en adviesbureau.

Toen Arrogander Pechtold vertrok omdat hij heel graag iets met rijbewijzen wilde gaan kregen Dröge en Van Drimmelen de opdracht om de nieuwe premier van Nederland te zoeken. "Een vrouw met net zo veel internationale ervaring als Mark Rutte, die hem als premier van de troon kan stoten".

In de tussentijd parkeerden ze Robot Easy-Jetten even op die plek van de met grote haast vertrokken Arrogander Pechtold en toen gingen de lobbyisten zoeken en in Beiroet vonden ze iemand die en vrouw was, ook nog eens internationale ervaring en die als partijleider van D'66 de nieuwe premier wilde worden.

En dat was Sigrid Kaag. Even controleren of ze nog lid moest worden van D'66 en toen werd ze op het vliegtuig naar Den Haag gezet.

De rest is geschiedenis. Ze is weliswaar geen premier geworden en daar is ze nog steeds pissig over.

#bij belangrijke D'66 congressen is de voorste rij altijd gereserveerd voor bureau Dröge en Van Drimmelen.