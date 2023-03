ZIE JE WEL! De "Joodse Raad 2.0" (dixit Marcel van Roosmalen) werkt volgens het Algemeen Dagblad inderdaad nu al aan de "dictatuur" (dixit Janneke 'Wie?' de Bijl) die we allemaal moeten vrezen WANT DUBBELFUNCTIES! Meerdere pluchen zeteltjes voor één persoon in de partij! En dat gaat TEGEN DE GEDRAGSLIJN EN INTEGRITEITSREGELS. Welke regels? Het wetboek? De grondwet? De Rutte Doctrine? NEEN, tegen hun eigen regels. Omdat de BBB zo groot is geworden, lopen ze het risico dat ze iets moeten doen dat ze zelf niet wilden, namelijk 1 poppetje op 2 stoeltjes zetten en dat risico lopen ze maar liefst in 1 (zegge: één) geval bij 1 (zegge: één) waterschapje. Logisch dus dat het DPG Dagblad daar een BRISANT ARTIKEL aan wijdt. Want wat heeft BBB gedaan? Een extra vergadering belegd, intern de kwestie besproken en naar buiten toe ruiterlijk erkend dat het 'een probleemgevalletje' is. Jeetje wat een vuile boerendictators waar blijft die stikstofsniper!?

Overigens staat het integriteitskader van BBB in DIT DOCUMENT (pdf). Leest inderdaad als een onvervalste Bierkeller-Putsch Hooizolder-Coup om iedereen te onderwerpen aan het gezag van de omgekeerde vlag, te beginnen bij hun eigen vertegenwoordigers. Gelukkig zijn de media er op tijd bij om op alle groeipijntjes kunstmest te sproeien, zodat het allemaal lekker snel kan escaleren tot een volwaardige loot aan de LPF-achtige stamboom. De zittende macht kan immers wel wat minder oppositie gebruiken!

Hier, ook al zo'n gruwelijk guurbruin onderonsje!

Tssssk wie denkt deze boerendictator niet dat ze is?