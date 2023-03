203 km/h reed profvoetballer Rai Vloet, toen hij met z'n dronken kop over de A4 vloog, en daarbij een vierjarig ventje uit het leven knalde. Vloet loog over wie er achter het stuur van de Volkswagen GTI zat, Vloet loog over de snelheid, Vloet loog over zijn alcoholgebruik. Deze volslagen debiel van een Rai Vloet nokte 'm vervolgens via Kazachstan naar Rusland, om daar lekker roebels te gaan harken. MAARRRRRR. Hij liet dan wel niks van zich horen, hij is er wél gewoon, daar in de Haarlemse rechtbank - in tegenstelling tot Quincy de Kneus. Rechter tijdens een eerdere zitting: "Roekeloos en zeer onvoorzichtig." Zeg het maar rechter, wat is het leven van een vierjarig kind eigenlijk waard? Bellemevrouw na de klik.

UPDATE - Justitie eist 3,5 jaar cel. "Voor de zwaarste vorm van dood door schuld met de dood van de 4-jarige Gio Roos tot gevolg." Vloet 'behoorlijk aangeslagen'