Politiek zwaargewicht Hubert Bruls heeft er na vandaag een taakje minder bij. U kent 'm natuurlijk als de sympathieke burgervader van Nijmegen, oprecht een mooie pik om een keer een paar bier mee weg te kletsen. U kent 'm ook als het terechte gezicht van 'Gezond en in Beweging Nijmegen'. En u kent 'm vooral als dikke bal gehakt van het Veiligheidsberaad, wat 'm in coronatijd een gewichtige speler maakte in het discours. En daar gaat-ie nu mee kappen. "Ik heb geprobeerd de rust te bewaren en duidelijke taal te gebruiken. Want dat is wat ik heb geleerd; in een crisis zo duidelijk mogelijk zijn en niets vertellen wat je niet waar kan maken. Ik denk dat dat aardig is gelukt." Bedankt Bruls, voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Gratis tip voor opvolger Wouter Kolff: als voorzitter van het Veiligheidsberaad moet je een dikke huid hebben.

Wat een koning