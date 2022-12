De kunst is bewegen voor een gezondere lijfstijl beste meneer Bruls. In uw geval raad ik wandelen en zwemmen aan, al is de sportschool altijd een prima optie voor alle soorten en maten.

Al was het maar om u een hart onder de riem te steken: twee weken geleden heeft mijn pilsdealer de prijs van het enige biertje dat ik de moeite van het drinken waard vind maar weer eens in prijs verhoogd. Het is wel goed zo. 4 van die heerlijke goudgele rakkers op de dag des heren is nu genoeg. En dat voor een ouwe supertanker als ondergetekende.

Die regelmaat zet meer zoden aan de dijk dan een maandje niets en 11 maanden volle kracht vooruit. Doe het niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw dierbaren.