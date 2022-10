"De Dwangwet"

Het kan verkeren. Denk dat gemeenten dat maar lekker zelf moeten beslissen. Hier in het dorp hebben we ze ook die asielzoekers. Je hebt er helemaal geen last van. Nou ja, dat beetje extra opletten als ze in steenkolen-Nederlands tegen je proberen te praten of wat dan ook.

Wat me wel stoort is dat de overheid geen plan heeft voor de pak 'm beet 5% asielzoekers die overlast gevend en vaak gewoon crimineel zijn. Dat lost voor het oog al veel op. Ik bedoel als asielzoekers klagen over stelende en rovende asielzoekers is dat wel een aandachtspuntje.

Waar ik me tevens aan erger is het aantal Nederlanders dat alles door elkaar heen hutselt. Het is een milkshake van haat geworden bij sommigen. Criminelen, jihadisten, onaangepast straattuig het wordt allemaal maar gemengd met asielzoekers. Hoewel ik mijn twijfels heb bij Afghanen want die kennen westerse waarden en normen niet en ik me afvraag of het volk uit Eritrea niet gewoon voor het Eritrese regime werkt. Weet ik uit ervaring dat Syriërs best goed te pruimen zijn. De meesten zijn behoorlijk westers ingesteld en dat merk je aan de mentaliteit. In een AZC voor een lullig 0-urencontract werken levert extra centjes op maar dan nu op weg naar een echte baan, dan moet je wel minimaal MBO niveau hebben in het Nederlands voor alle banen. Wij wilden die integratiecursus, zij kunnen tussentijds niet timmeren aan de toekomst.

Maar al met al. Met 500.000 vacatures kunnen we nogal wat arbeiders hier gebruiken. Niet het tuig. Nee, gewoon echt mensen die dolgraag willen beginnen aan een nieuw leven.