Knikkeren vroeger op het schoolplein was best wel een onderhoudend dingetje. Als kind. Op één of andere manier heb je daar als volwassenen toch minder tot helemaal niks mee. En helemaal als het geen echt knikkeren is.

Wat mij nog het meest verbaast, is de knikker zelve hier. Ik bedoel; sinds wanneer mogen we weer knikker zeggen?

Want deze hebben dus echt niks meer te maken met die prachtig geblazen glazen bolwerkjes. Waarin de meest fantasierijke 3d animaties in werden gebed, waar je als kind weg bij kon dromen. Als volwassene blijft het toch enigszins gênant, dat je daar de zaterdagavond mee vult terwijl je ook gewoon hard feesten kan.

Dus ben ik nu knikkerbollend met al die knikkers in m'n kop als een rinkelende kater opgestaan. Dat blijken bij nader inzien helemaal geen knikkers te zijn maar een roerend theelepeltje. Het was dan ook een volwassen feest. En al roerende lees ik dit artikel en denk; godsamme mensen en primaten toch.