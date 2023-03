Stom Egbers is samen met zijn meldpuntmiep van de televee gejorist maar gelukkig kan Bert Brussen nog wel gewoon genieten van de kale knikkerklets van Cheque van Gelder. Wat kan John de Mol het ook verrotten, hij kreeg (naar eigen zeggen heel weinig) meldingen over zijn zwager en daar deed hij in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Bankrekening ook geen zak mee. Geen verrassing dus dat De Mol het belachelijke programma Knikkerbaantje Spelen niet met het badwater van Van Gelder laat weggooien, en dus mag monsieur L'Oréal Sublime Bronze, die de laatste jaren vooral indruk maakte met gekleuter op Twitter, gewoon becommentariëren of knikkertje groen dan wel knikkertje blauw eerder bij de finish is. Wat een grotere schande is, is dat die waardeloze nikskunner van een Graaiton Gerschwatitwnitonschnitzelwitz dat programma nog steeds mag presenteren. Moet hij niet in naam van emochantageclub Postcode Loterij wat centen uit de zak van armlastige omaatjes kloppen?

Weet u nog? Wij betalen, en Tom & Jack maar neuken