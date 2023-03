Oooo jongens wat een machtige clusterfuck. Dus Tom Egbers ligt onder vuur omdat-ie een meiske van 22 met potlood op z'n bangalijst had gekrabbeld, om 'r later van de redactievloer af te pesten, en nu zit z'n mevrouwtje Janke Dekker te schmieren dat 'je kop er meteen wordt afgehakt' als je een misstap begaat. En het klopt inderdaad dat ze bij de Volkskrant badend in de champagne over de redactievloer schuimen als ze weer iemand gecanceld hebben, maar de laatste die hier een grote mond over moet hebben is Janke Dekker, met haar meldpunt. Overal in kunst-, film- en televisiesector staat op scripts en in contracten vermeld dat de regeling MORES is ondertekend en wat je dan niet wil is dat de (ex-)baas van dat meldpunt klachten en meldingen in twijfel trekt of bagatelliseert. Wie zou nog een klacht indienen nu 's lands bekendste meldpuntgezicht Janke Dekker (nog even los van of ze in casu gelijk heeft en dat het prima is dat ze achter haar man staat) in de krant laat optekenen: het was juist stalkgedrag van die jonge collega, heeft die jonge collega wel door wat het deed met de mentale gesteldheid van de kinderen (echt een heel nare kaart), snapt die jonge collega niet dat ik bijna zelfmoord heb gepleegd (een nóg veel naardere kaart)? En nee, de gretigheid van de Volkskrant om mensen te cancellen is heus niet leuk. En ja, het is toch vooral de hoofdredactie van NOS Sport die faliekant heeft gefaald. En ja, de beslissing van de Volkskrant om de brief van de dochter van Tom Egbers niet te plaatsen is 'moedwillige manipulatie van de impact en uitkomst'. Maar deze Janke Dekker speelt hier wel echt een naar spelletje.