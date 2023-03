Vamorgen kwam mijn (bijna 50-jarige) Thaise schoonmaakster de boel hier schoonmaken (is met een Hollander getrouwt), zij heeft (ook) de NL'se indentiteit... ik zei tegen haar dat ik even moet gaan stemmen hier 200 meter vandaan... vraagt zij op wie zij nu moet gaan stemmen straks, zij weet niks van de NL'se politiek, ik loog een beetje tegen haar en zei dat die mevrouw met dat zwarte haar mij wel een goede keuze lijkt.... AHH, BBB zei ze, ja zei ik... dat is geen slechte keus..... ga ik dan ook doen zei ze.

Omdat de verhouding tussen haar (zij is tegen de 50) en mij, 70+, prima is,.... wilde ik niet tegen haar zeggen dat ik PVV ga stemmen en dat al sinds 2006 doe.... maar voor mensen die totaal niks ophebben met de politiek hier, is dat geen slechte keus, stemmen op BBB.

Het zal mij benieuwen HOE groot de uitslag voor BBB vanavond is, als zelfs mensen die totaal niks ophebben met de NL'se politiek, Carolientje WEL kennen, is dat wel een opsteker voor Caroline... zij ziet er ook echt uit als een gezellig moederfiguur en daar stemmen vrouwen denk ik graag op.