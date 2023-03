Een jaar lang had ze aan elke talkshowtafel de mond vol over het belang van het aan het licht komen van #MeToo-zaken. Geen moreel paard was te hoog voor Dekker, die zich namens haar meldpunt hardmaakte voor ’een veilige werkcultuur’ in de cultuur- en mediasector.

Daar viel namelijk nog wat werk te verrichten. En bij haar was men aan het goede adres, want principes te over bij deze mevrouw. „Genoeg is genoeg”, sprak Dekker ferm aan de talkshowtafel begin vorig jaar. Vreselijk vond ze het, meldingen die niet serieus worden genomen. Haar mailbox stroomde vol met berichten van vrouwen die hun verhaal deden bij haar, en vooral de reacties daarop maakten haar woedend.

„Overdrijf je niet een beetje, kregen deze vrouwen te horen”, vertelde ze. En de „ergste” uitspraak volgens haar: „Dat weten we allemaal van degene.” Naar en buitensporig gedrag dat teveel „wordt getolereerd”, sprak Dekker plechtig. En dat moest maar eens afgelopen zijn.

Bizarre draai

Fast forward naar nog geen jaar later toen het al gonsde dat haar eigen man, Tom Egbers, een hele nare pestkop en een viespeuk is. Of in de woorden van Dekker: „Ik weet dat hij een ondeugende jongen is, daarom is hij ook zo leuk en hou ik zoveel van hem.”

Inmiddels heeft Dekker een bizarre draai gemaakt en slaat ze wild om zich heen. Kort geleden stond Dekker nog te applaudisseren over het artikel in de Volkskrant waar het regime van Matthijs van Nieuwkerk werd beschreven. „Een melder is niet lastig, maar wijst je op iets dat niet goed gaat in je bedrijf”, zei Dekker. En zo’n artikel was volgens haar nodig om dit soort zaken aan het licht te brengen.

Maar nu het over het gedrag van haar eigen man gaat, doet de media opeens aan „framing.” Een kleuterstatement van haar zag het licht dit weekend, een statement waarin de vrouw van de grote principes en de cultuuromslag zand in de ogen probeert te strooien van het publiek met irrelevante informatie en vreemde beschuldigingen.

Je verwacht het niet, maar de krant zou het toevallig in het geval van háár man, ondanks dat meerdere bronnen met eigen ogen hebben gezien hoe Egbers zich als pestkop gedroeg en een stagiaire het leven zuur maakte na een affaire, allemaal verkeerd zien.

Nepobaby

Het gênantste wat mij betreft: dat ze boos was op de krant dat de brief van haar dochter – die ook ooit bij NOS Sport werkte – niet is meegenomen in de krant. In welke zelfingenomen wereld leef je dat je denkt dat een krant een verplichting heeft een brief te publiceren van je nepobaby die er helemaal niet bij was toen je man collega’s intimideerde?

Elke bewering van Dekker is inmiddels tegengesproken. Naast waarnemingen wordt het stuk ook onderbouwd met bewijs op papier, schrijft de krant. Daarnaast: van Roos Moggré tot Dione de Graaff tot Siham Raijoul, allemaal erkennen ze dat het volledig foute boel was op de redactie van NOS Sport.

Wat er nu dus vooral overblijft, is het gênante paniekvoetbal van een opportunistische vrouw, die die de afgelopen tijd triest genoeg verantwoordelijk is geweest voor het uitdragen van een beter werkklimaat in de cultuursector. Er was werkelijk geen slechter uithangbord mogelijk geweest, blijkt nu.