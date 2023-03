Hoezo bestaat de Dagelijkse Standaard eigenlijk nog, heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Denkt u niet dat die site al lang gestopt zou zijn als hij werd gevuld door echte mensen, in plaats van door reptielen? En weet u wel heel zeker dat de berichtgeving niet wordt gesponsord door Bill Gates en/of allerlei dubieuze geldschieters die willen dat u, ja u, u we hebben het tegen u, binnenkort alleen nog maar insecten (brrr) eet? Nee dat weet u niet hè? En komt dat misschien omdat de Main Stream Media zich dat niet afvragen? En is het niet erg toevallig dat dat precies is wat in het boek van Klaus Schwab dat wij niet gelezen hebben staat? En waarom zit Europarlementariër Rob Roos nog bij JA21 als hij het licht heeft gezien over de vaccins en Pfizer? Dat kan toch eigenlijk niet? Dat voelt toch gewoon niet goed? Dat kan De Dagelijkse Standaard toch niet over zijn kant laten gaan? Dat moet Pepijn van Houwelingen toch wel doorzien? En waarom staat dit gerucht nu opeens op GeenStijl.nl? Zit daar een agenda achter? En zo ja, is dat NBA Schoolagenda 1998-1999? En zo nee, waarom niet?

UPDATE: Desinformatie? Of willen ze juist dat je denkt dat het desinformatie is?

FvD, de stabiele optie!

FvD, de stabiele optie!

"Rob, jij bent een echte FvD'er, jij blijft een echte FvD'er"