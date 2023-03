Wie zegt dat er niet gelachen wordt aan het front? Neem deze clown, Yevgeny Prigozhin, hoofd van de Wagner Group die al twee maanden op punt staat Bakhmut in te nemen, maar ondanks een felle strijd en hevige verliezen aan beide kanten nog steeds niet Bakhmut heeft ingenomen. Die Rus vond het dus een mooi moment om aan te kondigen dat hij in 2024 een gooi doet naar het presidentschap... in Oekraïne. De huidige Oekraïense president is tenslotte ook bekend geworden als grappenmaker, dus dat moet mij ook lukken, moet Prigozhin gedacht hebben. "Als ik de presidentsverkiezingen win, komt alles goed jongens." Een heerlijke bluf van een man die zichzelf in een onmogelijke positie manoeuvreerde met zijn openlijke kritiek op het Russische leger en Poetin. Zijn grote mond zorgde ervoor dat zijn strijders nu te weinig munitie krijgen en dat maakt de verovering van Bakhmut (die echt elk moment kan plaatsvinden... echt waar..., red.) alleen maar lastiger. Yevgeny mag waarschijnlijk van geluk spreken dat hij relatief veilig bij het front rondhangt, anders kan hij in eigen land wel eens onder verdachte omstandigheden uit een raam vallen. In het licht van zijn situatie geven we hem geen ongelijk: met zo'n vooruitzicht kan hij maar beter een beetje blijven lachen daar aan het front.

